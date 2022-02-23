Наразі біля кордону України та на окупованих територіях зосереджено майже 200 тисяч військ РФ.

На південь Білорусі та у прикордонні з Україною регіони РФ продовжують прибувати російські війська.

Reuters опублікувало нові супутникові знімки неподалік від українського кордону, на яких видно переміщення сотні військових машин, а також новий розгорнутий шпиталь.

Зображення належать приватній компанії Maxar Technologies, яка протягом кількох тижнів відстежувала концентрацію російських сил.

У військовому гарнізоні на заході РФ з’явився новий польовий шпиталь.

Компанія також помітила техніку для перекидання танків, артилерії й іншої важкої техніки.

Президент Росії Володимир Путін направив російська війська на окупований схід України після того, як оголосив про визнання своїх маріонеток з "ЛДНР".

Перша техніка регулярної армії РФ почала прибувати в ОРДЛО одразу після заяви Путіна про визнання "ЛДНР" у ніч на 22 лютого, хоч саме використання російських військ у РФ офіційно схвалили тільки вдень 22 лютого.

Під час свого чергового виступу Путін заявив, що визнає кордони "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності керівництва Росії до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

22 лютого американський лідер Джо Байден заявив про запровадження першого пакету санкцій проти РФ і назвав військові дії Москви "початком російського вторгнення в Україну".

За його словами, російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи.

Наразі біля кордону України та на окупованих територіях зосереджено майже 200 тисяч військ РФ.

Через небажання Росії вирішувати ситуацію дипломатією держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно відмовився від запланованої зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Недоцільною у Білому домі вважають і зустріч Байдена та Путіна.

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