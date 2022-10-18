Ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів.

За добу ворог завдав 10 ракетних та 58 авіаударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів. Зокрема, Києва та області, Одеської, Миколаївської областей; Білогорівка, Терни, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області; Нова Кам’янка і Білогірка Херсонської області. Для цього противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за повідомленням Генштабу, ворогм задіяно 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed -136", 38 з яких збито українськими воїнами.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed -136" з території республіки Білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли.

Так, на Сіверському напрямку ворог гатив з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда і Дмитрівка Сумської області, а на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнє, Стариця та Стрілеча.

На Куп’янському напрямку російські окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка.

На Лиманському напрямку окупанти обстрілювали з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Надія, Новоєгорівка та Терни. Тут ворог використовував і ударні БпЛА.

Тим часом на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Білогір’я, Богоявленка, Вугледар, Малинівка, Оріхів та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки противник здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Вночі в ОК "Південь" розповіли, що на півдні України Збройні сили знищили 22 російських окупантів та ворожу техніку. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

Також стало відомо, що в Україні ліквідували "підполковника" бойовиків з бази "Миротворця". "Демобілізований" терорист керував артилерійським дивізіоном.

Зранку у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили атаки окупантів біля шести населених пунктів у двох областях. Українська авіація упродовж минулої доби завдала понад 20 ударів.

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