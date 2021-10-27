Супротивник в зоні бойових дій за добу кілька разів використовував озброєння, заборонене Мінськими угодами, зазначили в штабі ООС.

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув військовий Збройних сил України.

Про це йдеться у зведенні штабу операції Об'єднаних сил, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

З початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, в напрямку Луганського двічі вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новотошківського – зі стрілецької зброї.

Читайте такожУкраїна вперше застосувала турецький Bayraktar в бою (відео)Крім того, в бік Новолуганського найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, в районі Лебединського застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а неподалік Широкиного – станкові протитанкові гранатомети.

Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", – йдеться у зведенні.

У штабі наголосили, що на збройні провокації окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, 26 жовтня на Донбасі супротивник 7 разів порушив режим припинення вогню, зокрема, 4 рази застосував озброєння, заборонене "Мінськом". Внаслідок ворожих дій загинув один захисник України, а ще один – отримав поранення.

Автор: Віталій Саєнко