Він захищав країну від російських окупантів.

У боях з російськими загарбниками загинув український футболіст Кирило Молоков.

Про це повідомляється на сторінці футбольного клубу "Карбон" (Черкаси) у соціальній мережі Facebook. Спортсмену був 21 рік. "Молодий, енергійний, сміливий. Саме таким ми тебе запам'ятаємо. Кирило Молоков. Назавжди 21. Назавжди в строю", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що Кирило Молоков загинув під час штурму позицій російських загарбників.

Відео дня

Загибель футболістів на війні

Раніше стало відомо, що на війні загинув футболіст Микола Жидков. Чоловік жив у Польщі, однак покинув гру заради того, щоб захищати Україну.

У червні в Луганській області загинув 25-річний гравець аматорського клубу "Кудрівка" В'ячеслав Савицький.

На початку року стало відомо про загибель 28-річного українського футболіста Руслана Курдаса, який воював проти загарбників під Бахмутом.

Вас також можуть зацікавити новини: