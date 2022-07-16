Окупанти продовжують обстрілювати Південнобузький напрямок зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Ворог може вдарити по критичній інфраструктурі на півдні України. Загроза ракетних ударів зберігається.

Про це йдеться у вечірньому зведенні від Генштабу Збройних Сил України.

Так, окупанти продовжують обстрілювати Південнобузький напрямок зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Проте зазначається, що підрозділи ЗСУ продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та стійко тримають оборону.

"На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по лінії зіткнення. Завдавав авіаційних ударів в районі Потьомкиного. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", - повідомляє Генштаб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни випустили по Україні шість ракет з Каспійського моря, чотири перехопили сили ППО.

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