Для цього Україна спочатку повинна вичерпати покет допомоги від Конгресу.

Після закінчення фінансування бюджетних програм США з військової підтримки України, Київ зможе звернутися за поставками озброєння по ленд-лізу.

Про це повідомила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Позиція Пентагону полягає в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми", - пояснила Маркарова.

Вона зазначила, що ленд-ліз - це додатковий інструмент, який Україна почне активніше застосовувати у разі необхідності, коли будуть закінчуватися кошти з інших програм.

"Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми звертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу", - додала посол України в Сполучених Штатах.

За її словами, гроші від програми підтримки необхідно використовувати до кінця фіскального року США у вересні. Маркарова не виключає, що вони можуть вичерпатися і до цього.

"Складно сказати, коли закінчаться ці кошти - ми хочемо, щоб нам надавали швидше. Можливо вони закінчаться і раніше - але поки про це складно говорити", - підсумувала посол.

Як раніше повідомляв УНІАН, США в новому оборонному бюджеті збільшили допомогу Україні, але є жорсткі умови.

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