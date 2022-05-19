Масових переміщень особового складу та техніки не виявлено.

Обстановка на території та довкола невизнаної Придністровської Молдавської Республіки характеризується як стабільно напружена.

Про це під час брифінгу сказав бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Обстановка на території та довкола невизнаної Придністровської Молдавської Республіки характеризується як стабільно напружена. Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває на казарменному положенні. Масових переміщень особового складу та техніки не виявлено", - зазначив він.

Громов додав, що структурні підрозділи міністерства оборони ПМР переведені у повсякденний режим роботи.

"Разом з тим в підрозділах продовжують перебувати в готовності взводні групи, які призначені для протидиверсійних дій", - зауважив бригадний генерал.

Крім того, він додав, що до 25 травня у ПМР діє "червоний" код терористичної небезпеки, який був запроваджений 26 квітня та продовжений 10 травня.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Тим не менш, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.

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