Один з офіцерів залишив по собі офіцерську шапку.

Окупанти, відступаючи з Чернігівщини, залишили в навколишніх лісах сміття та особисті речі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України, АрміяInform.

"Натрапили на позиції рашистів. Оглянули руйнування та зробили висновок: оркам прилітало щось конкретно здорове й потужне! Один з російських офіцерів набув тут серйозних тривожних розладів. Щось на кшталт "забув вдома закрити кран". Тікаючи з лісу геть, він залишив по собі офіцерську шапку, балаклаву й мокрі з жовтими плямами штани. До речі, хтось у його загоні був ще й клишоногий. Про це свідчать два ліві гумові чоботи, що стоять поблизу бліндажа", - розповідає кореспондент видання.

Крім цього, окупанти залишили в лісах несанкціоновані сміттєзвалища та недобудовані бліндажів.

Як писав УНІАН, бої за Чернігів почалися з першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну 24 лютого 2022 року.

Щодня Чернігівська область піддавалася масованим обстрілам з боку російської армії, а сам Чернігів – виявився зруйнований на 70%. 2 квітня ЗСУ повідомляли про звільнення Чернігова від окупантів, проте в області досі відбуваються поодинокі бойові зіткнення та обстріли.

Про те, як Чернігів оговтується після звільнення від окупантів - у великому фоторепортажі УНІАН.

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