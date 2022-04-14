Окупанти, відступаючи з Чернігівщини, залишили в навколишніх лісах сміття та особисті речі.
Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України, АрміяInform.
"Натрапили на позиції рашистів. Оглянули руйнування та зробили висновок: оркам прилітало щось конкретно здорове й потужне! Один з російських офіцерів набув тут серйозних тривожних розладів. Щось на кшталт "забув вдома закрити кран". Тікаючи з лісу геть, він залишив по собі офіцерську шапку, балаклаву й мокрі з жовтими плямами штани. До речі, хтось у його загоні був ще й клишоногий. Про це свідчать два ліві гумові чоботи, що стоять поблизу бліндажа", - розповідає кореспондент видання.
Крім цього, окупанти залишили в лісах несанкціоновані сміттєзвалища та недобудовані бліндажів.
Як писав УНІАН, бої за Чернігів почалися з першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну 24 лютого 2022 року.
Щодня Чернігівська область піддавалася масованим обстрілам з боку російської армії, а сам Чернігів – виявився зруйнований на 70%. 2 квітня ЗСУ повідомляли про звільнення Чернігова від окупантів, проте в області досі відбуваються поодинокі бойові зіткнення та обстріли.
Про те, як Чернігів оговтується після звільнення від окупантів - у великому фоторепортажі УНІАН.
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