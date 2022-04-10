Восени на рівні Байдена було ухвалено рішення оприлюднити зібрані дані.

Західна розвідка дізналась про остаточні наміри Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну ще влітку 2021 року.

Про це представник розвідки повідомив BBC.

Водночас супутникові знімки вказували на планування РФ широкої операції ще рік тому, однак аналітики погано розуміли наміри Кремля.

Все змінилося у середині 2021 року.

"Влітку ми побачили, як невелика група високопосадовців планує повномасштабне вторгнення", - пояснив співрозмовник видання.

Збір й аналіз даних був спільною справою США і Великої Британії. Точне походження розвідданих залишається засекреченим, однак офіційні особи припускають, що їх отримали з кількох джерел.

За словами представника розвідки, Путін, схоже, хотів якомога швидше повернути Україну до сфери впливу Москви: "Він відчував, що вікно можливостей закривається".

Восени на рівні Байдена було ухвалено рішення оприлюднити зібрані дані.

Вирішальний момент настав на початку листопада, коли директор ЦРУ Вільям Бернс вирушив до Москви, щоб попередити, що Вашингтон знає про плани Москви.

Поїздка була відкрита. За словами одного посадовця, деякі російські чиновники вперше дізнались про намір своєї країни діяти проти України, коли почули про це від директора ЦРУ.

Росія почала накопичувати війська біля кордону України ще навесні 2021 року, поступово нарощуючи наступальні сили до зими.

Москва тоді заперечувала будь-які дані про наміри Путіна вторгнутися на територію України, прикриваючись навчаннями у Білорусі. Проте численні кадри зосередженої техніки, ешелони з армійцями вказували на протилежне.

Як і попереджав Захід, війська РФ незаконно перетнули український кордон у лютому 2022 року.

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