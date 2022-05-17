За його словами, для Кремля ситуація на "Азовсталі" на особливому контролі, тому перемовини щодо цього питання йдуть складно.

Українські захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі зламали оперативні плани окупантів із захоплення сходу України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"83 дні оборони Маріуполя увійдуть в історію як Фермопіли XXI століття. Захисники "Азовсталі" зламали оперативні плани противника із захоплення сходу України, відтягнули на себе величезні сили ворога та довели всьому світу реальну "боєздатність" росіян. Це абсолютно змінило хід війни", - зазначив Подоляк.

Водночас в ефірі телемарафону Подоляк заявив, що надія на порятунок українських бійців з "Азовсталі" є.

"Надія, безумовно, є. Україна займається системно своїми проблемами, тим, щоб звільнити своїх людей, свої території, тому безумовно операція (з порятунку - УНІАН) буде продовжена", - сказав він.

За його словами, для Кремля ситуація на "Азовсталі" на особливому контролі, тому перемовини щодо цього питання йдуть складно.

Евакуація військових з "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що вчора було евакуйовано понад півсотні поранених військових. Операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.

Водночас у Держдумі РФ хочуть заборонити обмін військових полку "Азов", який тримав оборону Маріуполя.

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