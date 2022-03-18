Наразі зусилля українських військових з протиповітряної оборони спрямовані на знищення російських ракет на підльоті з Чорного моря або Білорусі.

В Збройних силах України розробили заходи для мінімізації враження російськими ракетами цивільного населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

Він зазначив, що російські війська наносять ракетні удари в Україні зі сторони Чорного моря і зі сторони Білорусі.

"Розроблена зараз ефективна система. Ми намагаємося відслідковувати і знищувати ракети на підльоті. Але ж ви самі розумієте, що не завжди ця система спрацьовує, бо якщо ракета на низькій траєкторії, то дуже важко її відслідкувати", - сказав Грузевич.

"Зараз розроблено ряд заходів, які, скажімо, на сьогоднішнійдень унеможливлять нанесення ракетних ударів чи до мінімуму зведуть можливість враження ракетами цивільного населення", - наголосив він.

За його словами, ворог обрав тактику залякування.

"Він провалив повністю свої завдання, так званий "бліцкриг", тому йде шляхом нанесення потужних ракетних ударів по цивільних об'єктах, по всій інфраструктурі", - зазначив Грузевич.

"Найближчим часом ведення вогню з артилерійських систем, як і залпового вогню з реактивних систем, буде здійснюватись, але до Києва вже доставати не буде. Ці заходи вже сплановані і вже робляться", - заявив він.

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