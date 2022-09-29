Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі подальші плани та потреби ЗСУ.
Про це йдеться на його Facebook-сторінці.
Розмова відбулась у телефонному режимі.
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"Обмінялися думками щодо оперативної обстановки, подальших планів та потреб в озброєнні. Поділився з генералом Каволі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в РФ. Отримав схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці", - повідомив Залужний.
Нещодавно Залужний потрапив на обкладинку журналу Time.
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