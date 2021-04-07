Подробиць засідання Арестович не повідомив / facebook.com/alexey.arestovich
Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на сході України проводить термінове засідання через загострення ситуації на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це радник з інформаційної політики української делегації для участі в ТКГ Олексій Арестович повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.
"Йде засідання", - відзначив Арестович.
Інших подробиць він не повідомив.
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Загострення на Донбасі та засідання ТКГ
- 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ у зв'язку із загостренням ситуації на сході країни.
- 26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення. 6 березня на лінії фронту загинули двоє українських бійців.
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