Наразі говорити про результати переговорів зарано, оскільки засідання триває.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на сході України проводить термінове засідання через загострення ситуації на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це радник з інформаційної політики української делегації для участі в ТКГ Олексій Арестович повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Йде засідання", - відзначив Арестович.

Інших подробиць він не повідомив.

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Загострення на Донбасі та засідання ТКГ

6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ у зв'язку із загостренням ситуації на сході країни.

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення. 6 березня на лінії фронту загинули двоє українських бійців.

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Автор: Віталій Саєнко