Дмитро Шкребець заявив, що російське військове командування намагається приховати потрапляння українських ракет у корабель.

Батько солдата-строковика Єгора Шкребця, який загинув на крейсері "Москва", Дмитро Шкребець заявив, що рятувальні роботи не проводили. Він вказав, що флагман Чорноморського флоту затопили разом з тяжкопораненими.

Про це Шкребець старший розповів у російській соцмережі ВК.

Він вказав, що сигнал SOS з корабля довго не подавали, а тяжкопоранених не рятували, щоб приховати факт попадання ракети у флагман.

"А тепер згадаймо цього... Конашенкова... Який о 2:00 14 квітня повідомив країні, що сталося на крейсері "Москва". Я знаю що до 1:00 14 квітня крейсер не подавав сигнал SOS, хоча подія сталася близько 15:00 13 квітня. Хотіли промовчати та приховати, за своєю старою традицією брехливих і нікчемних тварюк!"- написав чоловік.

При цьому він стверджує, що корабель дві доби стояв без прикриття в Чорному морі на одному місці, де був легкою мішенню

"З 11.04 по 13.04 крейсер "Москва" практично не міняв координати. Із записок члена команди:"ми спостерігали надводні платформи з видобутку нафти або газу, ми постійно їх бачили". 80 миль від острова "Зміїний" або від Одеси (плутаються в словах) так їх навчили говорити. По суті, крейсер "Москва" не змінює свого положення протягом 2 діб був легко вразливою метою. Кораблів супроводу не було. Флагман і моряків вбили! Убитих багато, строковиків багато", - йдеться в повідомленні.

За його словами, офіцери, рятуючи свої життя, кинули моряків.

"Рятувальних робіт в перші хвилини після катастрофи на кораблі не проводилися, офіцери як щури врятувалися першими. Моряків кинули, на камбуз кинули всіх!"- зазначив Дмитро Шкребець.

Як раніше повідомляв УНІАН, крейсер "Москва" затонув 13 квітня, після попадання в нього ракет "Нептун", але російське військове керівництво зривають правду про причини та кількість загиблих.

За їх версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси та крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті.

Пізніше з'явилося відео з нібито врятованими моряками, але не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію.

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