Флагман Чорноморського флоту "Москва" був уражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун" 13 квітня.

Російське командування досі не повідомляє родичам сотні "зниклих безвісти" моряків на потопленому Україні крейсері "Москва" про долю військових.

Про це в інтерв'ю Медуза поскаржилася мати одного з таких "зниклих" на ім'я Ольга.

Після звернення до Чорноморського флоту жінка помітила за собою стеження.

"Вони (представники Чорноморського флоту) дуже не хотіли, щоб я розмовляла з кимось із ЗМІ. Кожен день дзвонили і говорили, що намагаються знайти зниклих матросів. Ще керівництво флоту приставило до мене двох дівчат, які постійно за мною ходили. Я так розумію, що вони за мною стежили. Я прекрасно розумію, що ніхто з них навіть пальцем не поворухнув", - поділилася росіянка.

Жінці, незважаючи на заборону ЧФ, вдалося побувати у трьох госпіталях, де, за її підрахунком, перебувало близько 20 моряків, що вижили, але всі вони відмовлялися розповідати про події на "Москві".

За її словами, моряків, що вижили, змусили погодитися на підписку про нерозголошення.

"Я їздила в госпіталі і військові частини, я копала скрізь, де можна накопати. Ніде немає ніякої інформації. Неначе ніде нікого і не було. Мені не давали ніякої інформації і було відчуття, що вони просто водили мене за ніс. Мені не показали нікого з тяжкопоранених", - додала вона.

По приїзду з Севастополя росіянку зустріла представниця правоохоронних органів (жінка допускає, що за нею стежили всю дорогу), обидві зобов'язалися шукати "зниклого" разом.

Росіянка спілкувалася з батьками іншого "зниклого" моряка, які говорили, що доб'ються справедливості, але потім не отримала від них ніякої відповіді. Ольга вважає, що їх теж залякали.

Флагман Чорноморського флоту "Москва" був уражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун" 13 квітня.

За даними ЗМІ, в той час на судні перебували сотні моряків, у тому числі строковики.

Мати одного із загиблих членів екіпажу розповіла, що росіяни тоді прямували на висадку десанту в Одесу.

Росія приховує справжні втрати в результаті потоплення крейсера; російське командування також відкидає той факт, що судно було підбите Україною.

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