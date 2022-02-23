П'яний росіянин розповів, що йому пообіцяли за війну проти України / скриншот

П’яний громадянин Росії у прямому ефірі однієї із соцмереж заявив, що їде воювати проти України на Донбас. За це йому обіцяють погасити судимість.

Відповідний відеоролик опублікував Telegram-канал "Всевидящее Око".

Очевидно, чоловік на відео перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він залюбки демонстрував фоловерам тільняшку і берет десантника та обіцяв "вбивати укрів".

Згодом він зізнався, що Росія "заохочує" його до війни, адже пообіцяла погасити його судимість. 

"От мені дали рюкзак з військкомату, завтра виїжджаю. Укропи, чекайте на мене, чекайте на російський десант! Мені пообіцяли, що погасять судимість, буду з вами воювати", – невиразно звернувся до українських захисників росіянин.

Варто зазначити, що більшість глядачів з іронією та зневагою коментувати запальну промову росіянина. Один з коментаторів запитав, яким чином людину із судимістю постачають зброєю та відправляють воювати. Однак автор ролика відповів зустрічним питанням.

"А ти що не знаєш, що призов йде? Судимий, не судимий... ось і мене призвали", – сказав "десантник".

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Визнання Путіним "ЛДНР"

21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання терористичних організацій "ЛДНР". Відразу після заяви Путіна послідувала реакція країн Заходу. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

22 лютого Путін доручив ввести війська на окупований Донбас. За його словами, РФ визнала "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення інших територій України.

При цьому Путін продовжив тиснути на Україну і захід, заявивши, що Київ повинен відмовитися від вступу в НАТО і "демілітаризуватися".

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