'Робота зі збиття 'Шахедів' була незадовільною': Зеленський розкритикував Повітряні сили

Він наголосив, що потрібно змінити організацію роботи Повітряних сил ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що цієї ночі під час відбиття масованої російської повітряної атаки робота Повітряних сил ЗСУ, а саме збиття ударних дронів типу "Шахед", була незадовільною.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

Зеленський зазначив, що провів спеціальну селекторну нараду щодо ситуації в регіонах. Йшлося про відновлення і залучення необхідних ресурсів. Він уточнив, що найскладніша ситуація у Києві. Адже зранку "Шахеди" влучили по об’єкту енергетики в області. На місці працюють відновлювальні бригади.

Відео дня

"Робота Повітряних сил по "Шахедах" незадовільна, хоча багато сил задіяно – є перехоплювачі, мобільні вогневі групи, F-16 є. Організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони Михайлом Федоровим. "Висновки будуть", - підкреслив Зеленський.

Крім того, як повідомив президент, він "доручив направити більше засобів, більше екіпажів для захисту, і є конкретні завдання для зміни логістики – Міністерство оборони цим займається".

Атака Росії по Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти запустили 339 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотників інших типів. У Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що вдалося збити або подавити сигнал для 315 ворожих БпЛА.

Як повідомили у Повітряних Силах, під час атаки вдалося збити 14 з 18 ракет, що летіли за балістичною траєкторією. 4 ракети, які не вдалося збити, влучили в енергетичні об'єкти.

