Вчорашнє бомбардування Києва під час візиту генсека ООН є свідомим й жорстоким приниженням Росією цієї організації, підкреслив глава держави.

З 24 лютого внаслідок російського вторгнення в Україну загинуло 23 працівники медіа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що триває розбір завалів у Києві, куди вчора під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вдарили російські ракети.

"Прикро, але таке свідоме й жорстоке приниження Організації Обʼєднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді", - сказав президент України.

За словами Зеленського, сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця Радіо Свобода Віра Гирич.

"Вона стала 23-м працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час з 24 лютого", - додав Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими окупантами загинула продюсерка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Ракета влучила в будинок, у якому вона проживала, тіло жінки виявили сьогодні.

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