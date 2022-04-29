Російські окупанти нездатні вдруге вторгнутися в Чернігівську і Сумську області. У них немає для цього відповідних угруповань. Однак згадані регіони продовжують перебувати під загрозою ракетних ударів.
Відповідну заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Вони [окупанти, — прим] тримають нас у напрузі. Повернутися туди вони вже неспроможні, у них немає на сьогодні там достатньої кількості військ для того, щоб знову зайти з цієї території. Вони зараз все кинули на територію Донецької, Луганської, Харківської областей. Там зараз знаходяться їхні війська", — повідомив Данилов.
Далі секретар РНБО розповів, що жителі Чернігівщини та Сумщини, на жаль, все ще не можуть відчувати себе в безпеці, адже зберігається загроза ракетних ударів.
"Коли їх розгромили на території Київської, Сумської, Чернігівської областей, вони пройшли перегрупування і тепер знаходяться всі там [на Сході]. Спроможності у них немає, але наносити удари, завдавати ракетні удари вони поки що можуть", — додав Данилов.
Нагадаємо, в останні дні окупанти періодично обстрілюють прикордонні поселення на Чернігівщині та Сумщині. Наприклад, вчора окупанти завдали удару по території біля пункту пропуску "Сеньківка". А потім другий раз за добу обстріляли Чернігівську область. Вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували неподалік одного з населених пунктів Семенівської ОТГ.
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