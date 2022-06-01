Президент окремо звернувся до тих, хто "підганяє" ЗСУ.

Наші захисники поступово, але невідворотно зривають всі плани окупантів у цій війні.

Про це заявив у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але невідворотно зривають всі плани окупантів. Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно. Не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому фронту", - зазначив Зеленський.

Він звернувся до тих в Україні, хто намагається "підганяти" Збройні Сили України чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше.

"Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив успішне просування ЗСУ на Херсонському напрямку.

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