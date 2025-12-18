РФ поки що не відмовилася від того, щоб піти на мирні перемовини, зауважив президент.

Наразі жодних натяків від США щодо можливого введення нових санкцій проти Росії в разі провалу перемовин немає. Про це під час розмови з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нас немає поки що статусу, що росіяни точно не підуть на мирні угоди. Хоча я розумію, що вони точно не хочуть. Але якщо американці зможуть натиснути на них більше, можливо, нам усім вдасться перейти до переговорного треку", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні хочуть, щоб ця війна закінчилася. І якщо РФ не піде на вимоги США закінчити найближчим часом цю війну, то Україні потрібне буде посилення.

"Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилася від дипломатичного шляху. А отже, треба буде посилювати іншу - Україну. А це зброя, санкції, гроші. І це стосується і Сполучених штатів і Європи", – додав Зеленський.

Тиск на РФ: важливі новини

Раніше журналісти Bloomberg повідомляли, що США готують новий пакет санкцій проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною. Повідомляється, що санкції стосуватимуться енергетичного сектора Росії.

Згодом посолка України в США Ольга Стефанішина підтвердила цю інформацію, заявивши, що відповідний законопроєкт вже внесли до Сенату. За її словами, авторами документа є республіканці Девід МакКормік і Джон Гастед та демократи Елізабет Воррен і Кріс Кунс.

