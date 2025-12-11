Як втілити цю пропозицію в життя, помічники Трампа, схоже, навіть не замислювалися.

Адміністрація Трампа бачить "компроміс" по Донбасу в тому, що ЗСУ виходять з Донецької області, а російська армія - не заходить. Однак не зрозуміло, хто і як контролюватиме дотримання цих та інших домовленостей, якщо їх буде підписано. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування із журналістами розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, "є пролема" у тому, як американська сторона бачить вирішення проблеми Донбасу.

"Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини і компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже "вільною економічною зоною" або "демілітаризованою зоною", – вони не знають", - розповів Зеленський.

Відео дня

Президент також поставив риторичне питання: чому від України вимагається відвести війська на певну відстань, але не вимагається симетричного відведення військ агресора?

За словами Зеленського, він сказав американцям, що озвучені ними пропозиції "точно не в інтересах України", але визнав необхідність продовжувати розмову і шукати відповіді на всі питання так, "щоб все було більш адекватно".

Глава держави наголосив, що відведення військ має бути симетричним, а на лінії розмежування потрібен "якийсь моніторинг". Також Зеленський зауважив, що є питання того, як стримати Росію від військового захоплення "демілітаризованої зони" вступереч домовленностям.

"Це все дуже серйозно. Не факт, що ми як Україна приймемо це, але коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс", - підкреслив український лідер.

За словами Зеленського, Україна загалом не сприймає вимогу росіян віддати їм увесь Донбас, от американці і шукають якийсь формат, щоб вирішити цю суперечність.

"Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено", - додав він.

Новий "мирний план" Трампа

Як писав УНІАН, "мирний план" Трампа, який просочився в пресу ще кілька тижнів тому, продовжує зазнавати змін. Нова версія документу вкотре "витекла" в пресу.

Оновлений мирний план США, попри скорочення з 28 до 20 пунктів і вилучення ідеї загальної амністії воєнних злочинців, здебільшого повторює зміст попередньої, критикованої як проросійська, версії. Документ фактично закріплює контроль РФ над Кримом, Донбасом і частинами Запорізької та Херсонської областей, передбачає демілітаризовані зони та замороження лінії фронту, обмеження чисельності ЗСУ, а також відсутність розміщення військ НАТО в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: