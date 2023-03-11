РФ в Україні хоче знищити життя й не залишити нічого людського, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готує "активні дії" проти окупанта.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні. Зокрема, президент подякував українським воїнам за знищення ракети й "Шахеда" російських терористів. "Бійці нашої ППО на Чернігівщині, бійці 2-го окремого полку Нацгвардії на Сумщині - дякую вам, хлопці", - сказав він.

Також Зеленський подякував бійцям на півдні, які знищують склади, логістику й місця розташування окупантів, наголосивши, що кожна підірвана ворожа позиція - це врятовані українські життя.

Відео дня

"Особливо відзначу сьогодні 92-гу окрему механізовану бригаду імені Івана Сірка, 80-ту бригаду - наших десантників, 5-ту окрема штурмову бригаду... Всі вони разом з іншими нашими воїнами боронять Бахмут. Дякую за силу", - наголосив глава держави.

Крім того, він відзначив успіхи воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи та 81-ї окремої аеромобільної бригади, які діють на Донбасі.

"Дякую всім, хто допомагає нашим підрозділам! Дякую кожному й кожній, хто підтримує наших цивільних людей у прифронтових та прикордонних районах! Дякую всім, хто переконує світ, що потрібно саме зараз проявити більше рішучості! Зараз, коли ми готуємо наші активні дії проти окупанта, щоб кожен постріл по українцях відізвався державі-терористу відповідальністю", - підкреслив президент.

Очільник держави також говорив, що Росія стала синонімом терору й стане прикладом поразки та справедливого покарання.

"Сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста й громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави-зла. Наша Херсонщина й Херсон, якому окупант мститься за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини та Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина й Харків. Лише по Харкову й лише від початку цього року - менш ніж за два з половиною місяці - ворог ударив уже більш як сорока ракетами. Нікополь, Марганець - наша Дніпропетровщина. Наша Сумщина. Наша Чернігівщина", - сказав президент.

Він наголосив, що російська армія використовує різну зброю для своїх атак: ракети й артилерію, безпілотники та міномети.

"Але з однією метою. З метою знищити життя й не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі - це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами, - загинули троє цивільних.

Крім того, у Запоріжжі російська ракета вдарила по обʼєкту життєзабезпечення міста, а у прикордонних районах окупант обстрілював села, "щоб залякати та прогнати людей".

"Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору й стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити", - зауважив глава держави.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський говорив, що контрнаступ ЗСУ "не за горами".

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Увечері 11 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог продовжував намагатися наступати на сході України й зазнав невдач.

Варто зазначити, що епіцентром протистояння зараз є місто Бахмут Донецької області. За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, упродовж поточної доби супротивники на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляли позиції українських воїнів з реактивних систем залпового вогню та різних видів артилерії, було понад 50 боїв. Під час бойових зіткнень був ліквідований 221 супротивник, а 314 окупантів поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: