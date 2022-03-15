59 з них - посмертно.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 234 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Щойно я підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних сил України, які проявили особисту мужність, героїзм у боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них - посмертно", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський подякував росіянам-активістам.

"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, розповідає реальні факти своїм друзям, своїм близьким і рідним", - зазначив президент.

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