Зеленський додав, що там перебувають різні підрозділи і у них багато поранених, але "вони не здаються, вони тримають позиції".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що обстріли "Азовсталі" не припиняються, але звідти потрібно вивезти цивільних.

Про це він сказав у своєму зверненні до народів України та Великої Британії, виступаючи на благодійному вечорі Brave Ukraine.

"Сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя за допомоги Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Люди на шляху до безпечної території. Вже більше 150 людей з "Азовсталі" і ще більше 300 людей із самого Маріуполя і околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують всю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна", - зазначив Зеленський.

Він додав, що йдеться, зокрема про медичну та грошову допомогу, а також допомогу з відновлення документів.

"Наразі російські обстріли і штурм "Азовсталі" не припиняються. Але ще потрібно вивезти звідти цивільних. Жінок вивезти, дітей, багато дітей, які там залишились... Очікуємо дієвого режиму "тиші". Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів", - зауважив президент.

Зеленський додав, що там перебувають різні підрозділи і у них багато поранених, але "вони не здаються, вони тримають позиції".

Як повідомляв УНІАН, 4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

За його словами, триває вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, внаслідок чого там точаться важкі кровопролитні бої.

5 травня в "Азові" зазначили, що на території "Азовсталі" третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку стосовно евакуації цивільних.