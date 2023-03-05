В одному зі штабів окупантів знайшли цілий ящик такого "реквізиту".

Російським загарбникам роздавали знаряддя для сексуального насильства над українцями. Їх знайшли на деокупованих територіях.

Про це під час міжнародної конференції United for Justice — "Об’єднані заради справедливості" у Львові повідомив голова Верховного Суду Всеволод Князєв, пише Укрінформ.

"У сексуальних злочинах в Україні немає просто виконавців, там є й організатори. Бо структура цих злочинів дуже складна. Чи не було це формою геноциду українського народу? На деокупованих територіях Пущі, Бородянки, Ірпеня, коли я відвідував звільнені і знищені приміщення судів, в одному з них, яке використовувалося як штаб російських офіцерів, СБУ знайшла цілий ящик засобів, які використовуються для вчинення насильницьких сексуальних актів. Офіцери роздавали їх солдатам, щоб вони в подальшому їх використовували. Ймовірно, що вони це мали вже із собою, і цей злочин планувався заздалегідь", - розповів Князєв.

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Очільник ВС наголосив, що міжнародна спільнота повинна визначити відповідального за ці злочини. На його переконання, незабаром ці справи в судах стануть масовими, тому їхня своєчасна та правильна кваліфікація вкрай важлива.

Князєв зауважив, що є дві точки зору на ці злочини. Одна вказує, що суб’єктом злочину геноциду може бути тільки вище військове та політичне керівництво, яке віддавало накази на знищення тієї чи іншої нації. А з другого боку, є простий російський військовий, який убиває українців, аргументуючи тим, що такої нації не існує. За його даними, в суді розглядається лише одна справа стосовно злочину геноциду.

Воєнні злочини РФ в Україні

Російські військові вчинили безліч воєнних злочинів в Україні. Доказами їхніх звірств стали масові поховання закатованих українців, зґвалтування та дитячі катівні на деокупованих територіях.

Україна вимагає на міжнародному рівні розслідувати ці злочини. 19 січня Європарламент підтримав резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, в тому числі й президента країни Володимира Путіна.

За даними першої леді Олени Зеленської, в Україні зареєстровано 171 випадок сексуального насильства з боку російських військових проти цивільних українців.

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