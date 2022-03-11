Якщо окупанти знову зриватимуть евакуацію людей, то зрештою вони отримають таку відповідь світу, що самі потребуватимуть гуманітарних коридорів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
"Наші урядовці сьогодні організували 12 гуманітарних коридорів. Вантажі з харчами, з харчовою продукцією, водою, ліками вже в дорозі. Ізюм, Енергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андріївка, Микуличі, Макарів, Козаровичі, звичайно, Маріуполь. Українські військові забезпечили "тишу", щоб гуманітарні коридори працювали. Якщо ж окупанти знову будуть стріляти і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів", - сказав глава держави.
За його словами, урядовці роблять усе, щоб на всій території держави було паливо, продукти, медикаменти та всі товари, необхідні людям. Він підкреслив, що "бензин, дизель – все завозиться".