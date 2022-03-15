Президент попросив збільшити поставки всього озброєння, однак додав, що життєво необхідними для України є саме літаки.

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів посилити допомогу Україні, бо на один український танк припадає сто танків окупантів.

Про це президент заявив під час виступу на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force. Він подякував країнам-партнерам за підтримку, але наголосив, що наразі її недостатньо.

"Російську військову машину ще можна зупинити, ще можна зупинити вбивства людей. І ви бачите, як ми боремося, а разом з вами буде легше точно зупинити руйнування демократії. Зупинити зараз, зупинити на нашій землі, або вони прийдуть також і до вас..." - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що в арсеналі РФ - ракети, бомби, гвинтокрили, танки, диверсанти, а також кібератаки.

"І усе буде спрямоване проти Європи, якщо Україна не витримає. Тому я дуже прошу: допомагайте собі через те, що допомагаєте нам. Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо, яких засобів захисту ми потребуємо і що нам життєво необхідно - це літаки..." - сказав глава держави.

Він зауважив, що українські військові використовують усе озброєння, яке вдається вибороти у якості трофеїв на полі бою, та усе, що отримують від країн-партнерів, але цього замало.

"Але обсяг, який ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин... Бо війна жорстока, бо тут стільки окупантів. Наші військові називають їх саранча... бо на одну людину (українського військового - УНІАН) мінімум 10-20-30 людей (окупантів - УНІАН). На сьогодні на один наш танк - 100 їхніх. І це реальна статистика... Тому ми дуже хочемо, щоб ви нам допомогли", - сказав президент.

Зеленський заявив, що впевнений у тому, що обсяг поставок воєнної допомоги Україні можна збільшити.

"Це посилить ваш захист, вашу безпеку разом з нашою. Це зробить стабільним мир не тільки у нас, а й у ваших країнах... Наша сила у швидких діях, у солідарності і правді. І правда на нашому боці. Ми можемо зупинити війну з Росією, щоб настав мир, якого так прагнуть українці, якого так прагне світ", - підсумував він.

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