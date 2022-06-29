Він наголошує, що прізвища та обличчя цих людей будуть відомі всьому світові.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що правоохоронні органи і розвідка України роблять усе, щоб встановити всіх російських військових, які відповідальні за терор проти українських міст.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Правоохоронні органи і розвідка України роблять усе, щоб встановити всіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світу. Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності, і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду і тюрма - ось це мінімум, на який вони заслуговують", - підкреслив Зеленський.

Він також наголосив на відповідальності для тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор та намагаються виправдати дії російської армії.

"Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей", - сказав президент.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський розповів, скільки російських ракет вдарило по наших містах. Він сказав, що по Україні вдарили вже понад 2 тис. 800 ракет країни-агресора.

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