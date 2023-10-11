Російські терористи здатні воювати лише за підтримки інших країн, зокрема Ірану та Північної Кореї, які постачають до РФ озброєння.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що наразі Росія не здатна власними силами вести війну в Україні. На його думку, вона може впоратися лише за допомогою Ірану та Північної Кореї, які постачають озброєння для російської армії. Про це Зеленський заявив у промові на початку засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони в форматі "Рамштайн".

Він нагадав, що наступного понеділка буде вже 600-й день протистояння українців повномасштабній російській агресії. Однак глава держави наголосив, що Україна Кремлю не дасться.

За словами Зеленського, наразі Росія не може собі дозволити нові "перегони озброєння".

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"Росія не може своїми силами вести цю війну. Їй потрібен Іран, вона не може впоратися без "шахедів". Їй потрібна Північна Корея…", - сказав він.

Президент України наголосив, що зараз Росія повільно, але відходить із різних ключових точок у геополітичних зламах, тому що їй бракує власної сили.

"Тим не менш, у неї все ще вистачає сили, щоб розпалювати конфлікти та перетворювати їх на повномасштабні трагедії. Зокрема, в Ізраїлі та на Близькому Сході", - додав глава держави.

Хто допомагає Росії у війні проти України

Наразі Росія отримує від Ірану тисячі ударних безпілотників "Shahed 131/136". Крім того, нещодавно у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що РФ також планує отримати від Ірану балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar. У ЗСУ оцінюють загрозу від цих іранських ракет як значну.

Також стало відомо, що озброєння Росії постачає й Північна Корея, яка останнім часом різко наростила залізничні перевезення до РФ. Така активність спостерігається після зустрічі лідерів РФ та Північної Кореї.

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