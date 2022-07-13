Президент додав, що російські солдати відверто бояться українських Збройних сил.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російських окупантів не буде безпечного тилу ніде на українській землі, яку вони окупували.

Про це президент повідомив у відеозверненні.

"І так само треба пам’ятати, що навіть у таких умовах держава робить кроки вперед – у співпраці з партнерами – в інституційному розвитку. І, звичайно, – на передовій", - підкреслив Зеленський.

За його словами, окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія.

"У них не буде безпечного тилу ніде на українській землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини – на порядки сильніші, ніж будь-які їхні "спецоперації". Російські солдати – і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов – відверто бояться наших Збройних сил", - наголосив глава держави.

Він додав, що так звана друга армія світу боїться українців і здатна щось робити тільки на основі бездонних запасів ще старої радянської зброї.

"Немає більше в них ані стратегічної сили, ані характеру, ані розуміння, що вони взагалі тут роблять, на нашій землі. Немає й крихти сміливості, щоб визнати поразку й забрати війська з української території", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відповів на заклик українців заборонити очне навчання до завершення війни.

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