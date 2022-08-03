Україна працюватиме над цим найближчими тижнями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз якнайшвидше має заповнити санкційну паузу та ухвалити новий пакет санкцій проти РФ.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні я дякую... кожному й кожній, хто забезпечує постачання зброї, хто просуває необхідні рішення у державах-партнерах, хто буквально живе у цих переговорах щодо зброї", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що сьогодні Сполучені Штати й Канада розширили перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовані обмеження.

"Це правильний шлях, і потрібно, щоб Євросоюз якнайшвидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти держави-терориста. Будемо працювати над цим найближчими тижнями", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Її підписало понад 28 тисяч громадян. Президент нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

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