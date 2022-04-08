За словами президента, присутність іноземних дипломатичних місій у Києві - це чіткий сигнал агресору.

Присутність іноземних дипломатичних місій у Києві - це чіткий сигнал агресору.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні наприкінці 43-го дня війни.

"Хочу відзначити, що разом з киянами до столиці повертаються й дипломатичні представники інших держав. Вчора повернулося посольство Туреччини. Сьогодні повернувся посол Литви. Раніше в Києві поновило роботу посольство Словенії. Щиро вдячний друзям України, які підтримують нас саме так, як це й потрібно зараз, також і на рівні символів, на рівні дипломатичних жестів. Це – також про сміливість. І я очікую на можливість зустрітися з усіма, хто з нами. З усіма, хто сміливий. Повертайтесь. З усіма дипломатами, які повернулися в нашу столицю і продовжують працювати", - сказав президент.

За його словами, присутність іноземних дипломатичних місій у Києві, нормальна робота посольств - це чіткий сигнал агресору, що Київ - наша столиця.

"Не губернське місто Росії, а українська столиця", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, останні дні на в'їздах до столиці спостерігаються значні затори через велику кількість автотранспорту з киянами, які повертаються додому.