Першу хвилю мобілізованих кинуть на поповнення підрозділів, які зазнали 40-60% втрат.

Радник ОП Олексій Арестович сумнівається в успіхах часткової мобілізації в Росії, оскільки військовий потенціал РФ навряд чи впорається з таким напливом новобранців.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю російському юристу Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, першу хвилю мобілізованих кинуть на поповнення підрозділів, які зазнали 40-60% втрат.

"Воно (стадо) буде більш-менш здатним там, де збереглося кадрове ядро", - пояснив радник ОП.

При цьому загроза повторного наступу на Київ збережеться, якщо успішною буде друга хвиля поповнення резервів. Водночас Арестович зазначив, що ресурсів сформувати нові з'єднання у зв'язку з відсутністю молодшого командного складу у росіян немає.

"Контрудар на Харківському напрямку можливий, щоб тримати в напрузі наші війська. Можливе посилення угруповання на Сватовому, щоб викинути нас за Оскол знову", - сказав Арестович.

Він погодився, що наразі мобілізація Путіна схожа на "демонстрацію і спробу чинити тиск".

"Це жахливий ідіотизм. Тому що керівництво не впоралося з веденням "спеціальної військової операції" - ресурсно, адміністративно, апаратно, кадрово. Коли ти розумієш, що з чимось не справляєшся, ти скорочуєш і ущільнюєш це. Але вони, маючи вбогу управлінську структуру, навпаки, ускладнюють для свого апарату завдання, які вирішувати складніше", - висловився Арестович.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії - у першу чергу фахівців з бойовим досвідом чисельністю до 300 тисяч осіб.

Понад те, ЗМІ звертають увагу, що неопублікований для громадськості указ російського президента може дозволити керівництву РФ мобілізувати до 1 мільйона осіб.

Водночас західні експерти сумніваються у здатності збройних сил Росії прийняти, навчити і забезпечити хоч би початково заявлену кількість новобранців.

Аналітики вважають, що мобілізація в Росії демонструє складне становище окупантів на полі бою, адже збіглась з військовою поразкою ЗС РФ під Харковом, а також не завадить контрнаступу ЗСУ у найближчій перспективі.

Водночас експертне середовище схиляється до думки, що першими мобілізують чоловіків на окупованих територіях України, як це було напередодні 24 лютого з ОРДЛО.

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