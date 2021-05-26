Окупаційна влада видала указ, яким заборонила проходити КПВВ "Станиця Луганська" частіше.

Влада окупованої частини Луганської області заборонила місцевим жителям перетинати лінію розмежування з підконтрольною Україні територією частіше, ніж один раз на місяць.

Про це йдеться в "указі" очільника терористичного угруповання "ЛНР", пише "Українська правда".

Мова про КПВВ "Станиця Луганська". Жителі ОРЛО, які мають реєстрацію на окупованій території Луганської області, згідно з "документом", зможуть проходити КПВВ лише раз на місяць.

Покидати окуповану територію частіше може бути дозволено лише на підставі "рішення епідкомісії".

Як зараз працюють КПВВ на Донбасі

За інформацією української Держприкордонслужби, станом на 22 травня на лінії розмежування всі КПВВ щоденно, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. Водночас, фактичний пропуск здійснювався лише у двох з них.

Українські прикордонники кажуть, що окупанти повністю блокують дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік суттєво обмежений.

За минулий тиждень через КПВВ пройшли 213 громадян та 41 транспортний засіб у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а також 268 громадян та 59 транспортних засобів - у напрямку контрольованої території.

Щоденно пропускні операції минулого тижня здійснювалися лише в КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік там, у порівнянні з тижнем до того, збільшувався на 20%. Загалом військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 5 750 особу, на контрольовану територію - 6 405 осіб.

Крім того, минулого тижня проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 26 громадян. Зі слів людей, серед причин відмов у пропуску були у "Станиці Луганській" - відсутність зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованій Луганщині, а у "Новотроїцьке" - відсутність у списках осіб, яким надано дозвіл на пропуск. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Для запобігання поширенню COVID-19 обов'язковою умовою проходження КПВВ з підконтрольного Україні боку залишається перевірка температури, носіння масок і дотримання дистанції. Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які хочуть вакцинуватися проти COVID-19 на підконтрольних Україні територіях, якщо мають запрошення на вакцинацію.

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Автор: Катерина Комолова