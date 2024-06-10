Наразі ворог вимушений маневрувати та ховатися на власній території.

Російські окупанти вже відчули на собі наслідки дозволу використання західної зброї на території РФ. По це розповів командир батальйону УБпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Противник максимально близько намагається підтягнути до лінії державного кордону свої сполучення - це резерви живої сили, техніки, артзасоби тощо. Але після застосування зброї наших іноземних партнерів, противник усвідомлює, що цього не можна робити надзвичайно близько до лінії боєзіткнення. Відповідно, вони вимушені відтягуватися за ту відстань, на якій нам дозволили на поточний момент знищувати. Тому це рішення було життєво важливим", - заявив він в ефірі телемарафону.

За словами військового, після того, як Україна отримала можливість знищувати противника на його території, ворог не може безпечно пересуватися, вимушений маневрувати та відтягувати тилові частини забезпечення якомога далі від лінії боєзіткнення.

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Федоренко також розповів про поточну ситуацію на Харківщині. За його словами, наразі РФ там несе суттєві втрати в живій силі та техніці, однак й надалі продовжує проводити штурмові дії.

"На поточний момент ворог має усі спроможності для того, щоб поповнювати свій ресурс на лінії боєзіткнення. Деякі перекидають з інших напрямків, деякі задіюють резерви. Але детально карти ми розкривати не будемо. Водночас з офіційних джерел навіть РФ, їхні заклади охорони здоров'я заповнені вщент пораненими. Це свідчить про те, що Сили оборони потужно реалізують ті завдання, які перед ними стоять. І протягом минулого тижня противник не мав жодних тактичних успіхів на полі бою", - додав Федоренко.

Російсько-українська війна: важливі новини

Напередодні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські окупанти не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, проте вони активно просуваються на схід від неї.

Раніше стало відомо, що в ніч на 10 червня Сили оборони успішно відпрацювали по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

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