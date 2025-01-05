За рік суттєво збільшилися спроможності для підготовки бійців.

В окремі місяці попонення підрозділів Національної гвардії відбувається через рекрутинг - 40% новобранців, а через мобілізацію – 60%.

Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону. Він наголосив, що зараз акцентують увагу на тому, щоб дати всім новобранцям можливість зрозуміти, які є спеціальності, бо багато хто знає лише про піхоту і штурмові підрозділи. "Це основна сила, але ми відкрили біля 400 спеціальностей", - додав він

Музичук повідомив, що мобілізація це основний ресурс для воюючої країни, але в окремі місяці – співвідношення було 40% новобранців через рекрутинг і 60% - це мобілізація. Він наголосив, що серед завдань Нацгвардії не лише фронт, але й захист кордонів, критичної інфраструри, це мобільні вогневі групи, блокпости.

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Музичук наголосив, що всі новобранці мають пройти підготовку, бо жоден командир не хоче йти в бій з непідготовленим бійцем. Він підкреслив, що в 2024 році система підготовки дуже змінилася і наростилася.

"Десь в 5 разів збільшились спроможності щодо підготовки, тобто ми можемо в 5 разів більше готувати людей, ніж готували в попередні роки. Це завдяки розвитку нашої інфраструктури та навчальних центрів. І також це та допомога, яку надають нам країни-партнери за кордоном, а це більше 10 країн", - наголосив речник.

За його словами, ці країни дають змогу готувати підрозділи в складі, наприклад, рота-батальйон, забезпечувати підготовку снайперів, саперів і навіть офіцерів штабу, які потім можуть повертатися в Україну і проводити підготовку інших бійців.

Підготовка мобілізованих

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що в Україні працюють над створенням усіх умов для мінімум 2-місячної підготовки новобранців до участі в бойових діях. За його словами, якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя та здоров'я наших воїнів.

Також він наголосив на необхідності забезпечення 14-денного періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири мають максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою.

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