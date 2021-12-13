Користувачі мережі в захваті від української розробки.

Український журналіст Андрій Цаплієнко показав світлину з випробувань ракетного комплексу "Нептун".

Кадр він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБіля окупованого Криму повністю запрацював найбільший полігон ЗСУ (фото)"Комплекс крилатих ракет "Нептун", панове. Чистокровна українська розробка. Випробування навіть перевершили очікування. Бере ціль майже за 300 км. Переконливо виглядає, чи не так?" - написав Цаплієнко.

"Вогонь!", "Браво, Україно!", "Хоч звідси гарні новини", - пишуть у коментарях під постом журналіста.

Раніше командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа заявляв про плани до 2025 року створити три дивізіони берегових мобільних комплексів "Нептун", оснащених крилатими ракетами.

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Автор: Ольга Робейко