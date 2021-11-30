"Російський дім" буде відповідати за "зміцнення відносин" з Росією.

Представники окупаційної влади Донецька відкрили так званий "Російський дім" у захопленій будівлі колишньої церкви мормонів.

Про це у Telegram повідомив журналіст Денис Казанський.

Окупанти пишуть, що "Російський дім", який відповідатиме за зміцнення зв’язків з Росією розмістили у приміщенні старого кінотеатру "Будівельник", зневажливо додавши, що після 2000-х мормони відбудували закинуту будівлю, "назвавши її своєю церквою".

Проте після приходу бойовиків представники релігійної спільноти, за словами окупантів, "розчинилися у просторі", тому в церкві відкрили Центр розвитку молодіжних ініціатив "республіки".

Казанський уточнив, що мормони відбудовували храм своїм коштом, проте окупанти це не вказують: "Колись мормони побудувати будівлю своїм коштом. Але росіянам таке в голову не прийде. Навіщо щось будувати, якщо можна просто відтиснути чуже?".

Як саме "Російський дім" налагоджуватиме зв’язки з країною-агресором, не уточнюється.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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Автор: Віолетта Орлова