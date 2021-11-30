Представники окупаційної влади Донецька відкрили так званий "Російський дім" у захопленій будівлі колишньої церкви мормонів.
Про це у Telegram повідомив журналіст Денис Казанський.
Окупанти пишуть, що "Російський дім", який відповідатиме за зміцнення зв’язків з Росією розмістили у приміщенні старого кінотеатру "Будівельник", зневажливо додавши, що після 2000-х мормони відбудували закинуту будівлю, "назвавши її своєю церквою".
Проте після приходу бойовиків представники релігійної спільноти, за словами окупантів, "розчинилися у просторі", тому в церкві відкрили Центр розвитку молодіжних ініціатив "республіки".
Казанський уточнив, що мормони відбудовували храм своїм коштом, проте окупанти це не вказують: "Колись мормони побудувати будівлю своїм коштом. Але росіянам таке в голову не прийде. Навіщо щось будувати, якщо можна просто відтиснути чуже?".
Як саме "Російський дім" налагоджуватиме зв’язки з країною-агресором, не уточнюється.
Війна на сході України
Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.
Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.
Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.
За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.
Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".
При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.
Вас також можуть зацікавити новини