Росіяни задумалися над ризиками можливих операцій біля узбережжя України.

Російська Федерація більше не впевнена в успіху морських операцій поблизу узбережжя України після нищівного удару по десантному кораблю "Саратов", який знищили ЗСУ в порту окупованого Бердянська.

Про це повідомляє британська розвідка.

"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, підірвало впевненість ВМС Росії у подальшому проведенні операцій поблизу берегів України", - повідомляє розвідка.

Крім того, раніше британські спецслужби повідомили, що Росія продовжує блокаду українського чорноморського узбережжя. Внаслідок цього ворог відрізав Україну від міжнародної морської торгівлі.

Нагадаємо, що знищення "Саратова" стало справжньою перемогою України у війні проти РФ. Його знищили у порту Бердянська. В результаті вибуху були пошкоджені ще два російські кораблі. Командири пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську в 2014 році зрадили присязі і перейшли на бік окупантів.

У 2014 році ВДК "Саратов" брав участь у незаконній окупації Криму, виконав 4 походи в Середземне море.

У 2022 році, під час повномасштабної війни проти України, корабель зайшов у порт Бердянська. Де і був знищений українськими військовими. Цікаво, що "здав" місцезнаходження "Саратова" пропагандист каналу "Звезда" Валентин Гвоздьов.

На борту можуть розташовуватися до 1500 тонн техніки і вантажів.

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