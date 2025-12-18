Знищили ППО окупантів в Криму та склад дронів у Макіївці: Сили оборони про удари по ворогу

Також у Генштабі підтвердили знищення двох ворожих комплексів С-400 на території Бєлгородської області.

Українським захисникам вдалося уразити низку об’єктів на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької і Донецької областей, а також на території Бєлгородської області Росії.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, відповідні ураження здійснено у ніч на 18 грудня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора.

Зокрема, зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" в районі Гвардійського на тимчасово окупованій території українського Криму.

Разом з цим, під удар Сил оборони України у районі Приморська (окупована частина Запорізької області) потрапив склад паливно-мастильних матеріалів підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.

Наразі в обох випадках ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, уражено склад зберігання БпЛА в окупованій Макіївці та зосередження живої сили загарбників 114 окремої мотострілецької бригади в окупованому Донецьку.

Втрати ворога з’ясовуються.

Знищення С-400

Окремо сказано про уточнення результатів ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області РФ. Зокрема, підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Службі безпеки України повідомили про успішне ураження літака МіГ-31 із повним боєкомплектом зенітно-ракетного комплекса "Панцир-С2", двох комплексів дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" та інших об’єктів на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

