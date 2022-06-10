З окупованих населених пунктів виїхало 85−90% населення. Залишилися ті, у кого не було можливості виїхати.

На окупованій частині Запорізької області відбуваються безчинства росіян.

Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

"Тимчасово окуповані території - це два повних райони регіону, які були зайняті в перші три дні війни, — Мелітопольський та Бердянський; більша частина Василівського і Пологівського районів. Там йдуть бойові дії, є території в окупації - Енергодар чи Пологи, Токмак, Бердянськ, Мелітополь. Зрозуміло, що ситуація різна на різних територіях, але загалом викрадають людей, постійний тиск, намагання захопити управління цими територіями відбувається постійно", - заявив він.

Він зауважив, що з окупованих населених пунктів виїхало 85−90% населення. Залишилися ті, у кого не було можливості виїхати.

"Так звана "ДНР" одне придумує, самопроголошені лідери — щось інше. Там системної політики немає, а є одне — ускладнити людям життя, всіма силами намагатися витіснити проукраїнське населення. А в силу того, що у нас абсолютна більшість громадян проукраїнські, всіх же не витісниш. І також орда, яка там займається окупаційною роботою, просто грабує. Грабують усе, виставляючи з квартири повністю. Грабують зерно, майно підприємців. Навіть пересування за гроші: виставляють на блокпостах таксу за пропуск", - додав Старух.

Раніше повідомлялося, що колаборанти анонсували "референдум" про приєднання Запорізької області до Росії.

Також колаборантка Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.

В офісі президента України тим часом зазначають, що будь-які заяви Росії про "референдуми" і "народні республіки" абсолютно нікчемні.

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