В СБУ розповіли про великі втрати окупантів.

Російські загарбники у боях за Рубіжне Луганської області втратили 70% особового складу роти, коли щонайменше три тижні намагалися взяти під контроль лише одну вулицю.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України у Facebook, яка оприлюднила відеосвідчення полоненого уродженця Луганська, мобілізованого на війну з лав терористичної "народної міліції лнр".

Зокрема, полонений згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю загинули 70% військових з його роти, яку окупанти не могли взяти майже місяць.

Як зазначають в СБУ, це при тому, що на східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.

"Вулицю Леніна (зараз Володимирська) ми проходили загалом тижні 3, можливо 4", – сказав полонений.

За його словами, окупанти просувалися з такими боями і втратами, що "за цей час були великі руйнування, великі втрати… від роти відсотків 70".

Водночас втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями, і з Рубіжного "підкріплену" таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк. Там у промзоні підрозділи Збройних сил України зустріли окупантів шквальним вогнем. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя.

Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.

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