Кілька підрозділів одночасно відпрацьовували навчальні завдання у тісній взаємодії одне з одним.

На південному напрямку тривають тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це повідомляє Міноборони України.

Цього разу кілька підрозділів одночасно відпрацьовували навчальні завдання у тісній взаємодії одне з одним.

Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, За легендою навчань, військовослужбовці мали спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

"За лічені хвилини вони зайняли визначені позиції, розгорнули артустановки та почали встановлення мінних загороджень", - наголосив Наєв.

За словами командувача, було важко, але військові працювали в штатному режимі, спокійно і впевнено, як у бойовій обстановці. Разом із тим за вмілими злагодженими діями відчувалась щоденна напружена служба та значний досвід.

"Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцем вже опановані, тож завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено. Вочевидь, що і в бойових умовах вони діятимуть так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника", - підкреслив генерал-лейтенант.

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Автор: Віолетта Орлова