Дипломат також нагадав, що війна Росії проти України – це класична неоколоніальна війна.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця закликав журналістів і експертів із країн так званого "глобального півдня" – країн Африки, Азії, Латинської Америки, які у значній мірі перебувають під впливом пропаганди Росії – активніше застерігати своїх громадян від поїздок до Росії нібито на запрошення на роботу чи навчання.

"Кремль розглядає як ресурс і своїх міжнародних партнерів. Ми бачимо, як громадян африканських, азійських, латиноамериканських країн, що приїздять до Росії на навчання чи роботу, вербують у російську армію на оборонні виробництва. Ті, кому вдається вижити, потрапивши у полон, просять свої уряди повернути їх додому. Але ліпше не дозволяти, щоб люди потрапляли у такі ситуації. Сподіваюся, що присутні тут журналісти і експерти донесуть, що життя цінніше за гроші, а Росія розглядає іноземців, як і своїх громадян, як витратний матеріал", – заявив він, виступаючи на конференції "Crimea global" 17 листопада 2025 року, передає кореспондент УНІАН.

При цьому Кислиця наголосив, що справжня мета агресора у війні в Україні – це відновлення імперії.

"Війна Росії проти України – це не просто війна за територію, це класична неоколоніальна війна, де найбільша за площею країна світу бореться не за кілометри, а за поневолення цілого народу. Для Кремля українці – ресурс для відновлення уявної імперії та подальшого поневолення народів, які колись входили до імперського ядра. Весь світ, окрім Росії, розуміє, що колоніальні імперії – це минуле", – зазначив він.

Також дипломат нагадав про цинічність зовнішньої політики Кремля, успадковану з радянського періоду існування цієї країни. Він закликав іноземних журналістів нагадати своїм урядам, що саме Москва свого часу наполягала, щоб у Гельсінкських домовленостях 1975 року було закладено принцип непорушності кордонів, і саме Москва порушила цей принцип через декілька десятків років.

"Це ще раз говорить про те, що не можна вірити Москві на слово, потрібно будувати свою політику на тверезі оцінці її дій", – підсумував він.

Як Росія обманом заманює іноземців на війну в Україні

Російська Федерація активно вербує найманців з африканських країн для участі у війні проти України. Це стало частиною стратегії Кремля з поповнення особового складу, особливо після вичерпання ресурсу ув’язнених та небажання проводити нову мобілізацію всередині країни.

За даними британської розвідки, Росія створила спеціальний підрозділ Міністерства оборони, який займається вербуванням громадян країн Центральної Африки, зокрема Руанди, Бурунді, Конго та Уганди.

Зокрема, в український полон у травні цього року потрапили громадяни Республіки Того (розташована на заході Африки), які воювали на боці Російської Федерації. Більшість полонених виїхали з Того за "стипендіями", які їм запропонували російські організації.

За інформацією західних ЗМІ, також Кремль почав вербувати в Африці молодих жінок, яких намагаються залучити до збору дронів-камікадзе в Татарстані.

