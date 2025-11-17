Медведєв знову повторив розмиті "вимоги" Росії для припинення війни проти України.

Колишній президент Росії і нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на прогноз президента Франції Емманюеля Макрона про те, коли закінчиться війна в Україні. За його словами, тільки Москва вирішить, коли це станеться.

"Спеціальна військова операція триває. Ми продовжимо, поки Росія не досягне своєї мети", - сказав він на зустрічі з активістами "Молодої гвардії", які вирушають воювати проти України.

Нагадаємо, що на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі Макрон спрогнозував, що мир в Україні може настати раніше за 2027 рік. Він додав, що в контексті рішень, які є поворотними та важливими, європейці згуртовані з американцями, і є рішучими для того, щоб протистояти Росії.

Відео дня

Зокрема, лідер Франції поділився, що вже здійснюється робота для посилення санкцій проти Росії та її тіньового флоту. Також він висловив упевненість, що не буде тривалого миру, якщо не буде сильної української армії.

Орбан висловився про шанси України на перемогу у війні

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в України нібито немає "жодних шансів" на перемогу в поточній війні проти Росії. За його словами, подальша фінансова підтримка країни з боку ЄС є безумством.

Прем'єр Угорщини також звинуватив європейських лідерів у тому, що вони "продовжують війну в Україні", щоб здобути кращі позиції для подальших переговорів щодо мирної угоди. Він вважає, що така позиція є "абсолютно помилковою".

Вас також можуть зацікавити новини: