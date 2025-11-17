Отримана Чернишовим сума перевищує його загальні доходи на понад 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На "плівках Міндіча", які розкривають корупційну схему в "Енергоатомі", під псевдонімом "Професор" фігурує дружина підозрюваного у незаконному збагаченні колишнього віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова - Світлана. Разом з чоловіком вони підозрюються в активній участі у відмиванні коштів "Енергоатома". Про це під час виступу на засіданні Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу Чернишову заявив прокурор САП.

За словами прокурора, з метою максимальної конспірації, за версією слідства, Чернишов у розмові з одним з фігурантів справи "Мідас" Цукерманом заявив про необхідність залучити свою дружину Світлану для передачі частини незаконної готівки. Співрозмовники позначили її під псевдонімом "Професор".

"9 травня 2025 року на виконання вказівки Чернишова, його дружина зателефонувала Цукерману з використанням застосунку Whatsapp. Під час телефонної розмови Чернишова та Цукерман домовилися про зустріч у приміщення приватного медичного центру краси, що належить Цукерману. В цей же день Цукерман за погодженням з Міндичем передав через Чернишову Світлану для Чернишова Олексія Михайловича грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США", - зазначив прокурор.

Обвинувач додав, що, таким чином "Чернишов Олексій Михайлович, будучи уповноваженою особою на виконання функцій держави (членом уряду, - УНІАН), набув у власність у готівковій формі активи - а саме грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США, що еквівалентно понад 20 мільйонам гривень".

Він додав, що Чернишов, за версію слідства, додатково отримав особисто ще кілька траншів від фігурантів "справи Мідас".

"За період часу з 11 лютого 2025 року по 9 травня 2025 року Чернишов Олексій Михайлович набув грошових коштів на загальну суму понад 55 мільйонів гривень, яка більше ніж на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його загальні доходи. Таким чином, за даним фактом його дії кваліфіковані за статтею 368-5 Кримінального кодексу (Незаконне збагачення-УНІАН)", - зазначив прокурор.

Корупційний скандал в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ та САП з викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронці прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Галущенка.

Пізніше НАБУ повідомило про причетність до схеми низки осіб, серед яких був і колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов.

На тлі корупційного скандалу прем’єрка Юлія Свириденко внесла до парламенту подання про звільнення з посад міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання Свириденко стосовно Гринчук.

17 листопада зелене світло на звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції дав парламентський комітет з питань правової політики.

Тим часом, Вищий антикорупційний суд вже розпочав обирати запобіжні заходи фігурантам справи. 12 листопада суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Йому визначено заставу у розмірі 40 млн гривень.

Також суд обрав запобіжний захід фігуранту цієї ж справи Ігорю Миронюку (псевдонім "Рокет"), який був радником Германа Галущенка, коли той займав посаду міністра енергетики. Йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Заставу визначено у розмірі 126 мільйонів гривень.

За двох фігурантів "справи Мідас", яких ВАКС відправи під варту, вже було внесено застави.

