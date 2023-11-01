Знищено два ворожі танки, чотири ББМ, п'ять артсистем, один ПТРК, 14 БпЛА, дев'ять автомобілів та чотири одиниці спецтехніки.

Сили оборони України на Таврійському напрямку ліквідували понад 380 окупантів та 32 одиниці ворожої техніки.

Як повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram, загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 37 авіаударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 1112 артобстрілів.

"Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1146 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 381 особа. 5 окупантів здалися в полон", - заявив командувач.

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Також, за його словами, знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, два танки, чотири ББМ, п'ять артсистем, один ПТРК, 14 БпЛА, дев'ять автомобілів та чотири одиниці спецтехніки.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - додав Тарнавський.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один - по пункту управління та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.

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