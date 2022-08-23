За його словами, потрібно надавати Україні усю необхідну допомогу, допоки Росія не припинить цю жахливу війну.

Президент РФ Володимир Путін хоче зробити з усією Україною те, що зробив з Кримом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на другому саміті "Кримської платформи", який відбувається у режимі онлайн.

"Путін, ми бачимо, планує напад на нові частини України. Він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує анексію. Готує більше фальшивих референдумів", - заявив Джонсон.

Тому, за його словами, важливо об'єднатися та не дозволити, щоб силою зброї змінювалися кордони.

"Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини української території. Перед лицем путінського нападу ми маємо і далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, що вони потребують, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере свої сили з усієї території України", - наголосив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський очікує розширення учасників "Кримської платформи" з деокупації українського півострова.

15 серпня, Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму. Консультативна рада, зокрема, займатиметься підготовкою пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Вас також можуть зацікавити новини: