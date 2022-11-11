ЗСУ ліквідували за добу ще понад 700 окупантів / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу знищено 710 російських окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

"Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно становили:

Відео дня
  • особового складу ‒ близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2814 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14);
  • артилерійських систем – 1817 (+12);
  • РСЗВ – 393;
  • засоби ППО ‒ 205;
  • літаків – 278;
  • гелікоптерів – 261 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6);
  • крилаті ракети ‒ 399;
  • кораблі /катери ‒ 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17);
  • спеціальна техніка ‒ 159.
Загальні втрати окупантів станом на 11 листопада / інфографіка УНІАН

Ситуація на фронті - що відомо 

Бійці Збройних сил України продовужують конрнаступ по всій лінії фронту. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км. Крім того, відомо про звільненння населених пунктів як у Миколаївській області, так і в Херсонській області.

У свою чергу протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

Вас також можуть зацікавити новини: