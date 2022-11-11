Загалом вже знищено 79 400 загарбників.

За минулу добу знищено 710 російських окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

"Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно становили:

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особового складу ‒ близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2814 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14);

артилерійських систем – 1817 (+12);

РСЗВ – 393;

засоби ППО ‒ 205;

літаків – 278;

гелікоптерів – 261 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6);

крилаті ракети ‒ 399;

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17);

спеціальна техніка ‒ 159.

Ситуація на фронті - що відомо

Бійці Збройних сил України продовужують конрнаступ по всій лінії фронту. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км. Крім того, відомо про звільненння населених пунктів як у Миколаївській області, так і в Херсонській області.

У свою чергу протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

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